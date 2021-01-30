Şüpheliler Özdağ olayını üzerlerine almadı: ‘Ayırmak istedim, TV’den gördüm’

Şüpheli Muhammet Raşit G. arkadaşlarıyla gezmeye gittiklerini, yürürken ‘bağrışma sesi’ duyduklarını iddia ederek, “Sosyal medya ile ilişkili olduğum için ‘bu kavgayı çeker paylaşırım’ diye düşündüm. Burada kavga eden şahısların kim olduğunu bilmiyordum. Siyasetle hiç alakam yoktur. Video çekmek için yaklaştığımda, olay yerindeki tanımadığım şahıslardan biri ‘Bayram, vur şu p...’ diye üç kez bağırdı. Silah çıkarabileceğini düşünerek kaçmaya başladık” dedi.

SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİM

Uyuşturucu satıcılarından çekindiği için kuru sıkı tabanca bulundurduğunu belirten Muhammet Raşit G., “Koşarken silah düşmesin diye elimle tuttum, kimseye silah çekmedim. Sosyal medya hesabında ismini öğrendiğim Selçuk Özdağ’ın kavgaya karıştığını öğrendim” diye konuştu. Şüpheli Kadir H. kavgayı ayırmak için olay yerine gittiklerini öne sürerek “İsmini Selçuk Özdağ olarak öğrendiğim kişi ‘Bayram vur şu a.. k… çocuklarını’ şeklinde bağırınca, kaçmaya başladım” dedi. Diğer şüpheli Kadir U. ise “Zannediyorum kavganın diğer tarafı da bizim kaçtığımız tarafa doğru kaçmış. Haberlerde olayı gördüm. Olayı sadece ayırmaya çalıştım” dedi.