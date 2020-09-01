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GeriGündem Şüpheli otomobilde 2 ruhsatsız tabanca bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı
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Gündem
Kadir ÇELİK/NURDAĞI(Gaziantep), (DHA)
Haber Giriş: 01.09.2020 - 13:00 | Son Güncelleme:

Şüpheli otomobilde 2 ruhsatsız tabanca bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı

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Şüpheli otomobilde 2 ruhsatsız tabanca bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı
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GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, 2 tabanca ele geçirildi. Otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Nurdağı-Kahramanmaraş Karayolu'nun 4’üncü kilometresinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine M.K. yönetimindeki 46 AV 846 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Tabancalara el koyan polis, otomobil sürücüsü M.K. ile beraberinde bulunan C.K. ve A.K.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

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