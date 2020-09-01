Şüpheli otomobilde 2 ruhsatsız tabanca bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı

Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Nurdağı-Kahramanmaraş Karayolu'nun 4’üncü kilometresinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine M.K. yönetimindeki 46 AV 846 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Tabancalara el koyan polis, otomobil sürücüsü M.K. ile beraberinde bulunan C.K. ve A.K.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.