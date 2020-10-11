Şüpheli ölüm olayında flaş gelişme! İfadesi şaşırttı

Ereğli Kavaklık Mahallesi’ndeki boş dükkanda dün ölü bulunan Mesut Dereçiçeği’nin göğsünde kesici alet ile yapıldığı belirlenen iki yara tespit edilmesi üzerine savcılık soruşturma başlattı. Dereçiçeği’nin en son birlikte görüldüğü Mehmet S., olaydan sonra saklanmasına yardım ettiği değerlendirilen babası H.S. ile amcası H.S., gözaltına alındı.



HİÇBİR ŞEY HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Mehmet S.’nin ifadesinde, "Hiçbir şey hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Mehmet S., ifadesinin ardından kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutuklandı. Diğer iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Demir çelik fabrikasında işçi olarak çalışan Mesut Dereçiçeği’nin cenazesi bugün toprağa verildi.