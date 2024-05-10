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Şüpheli Kovalarken Ebrar’ı Vuran polise 5 yıl hapis

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#İstanbul#Zuhal Ebrar Yıldız#Beyoğlu
Şüpheli Kovalarken Ebrar’ı Vuran polise 5 yıl hapis
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 07:00

İSTANBUL Beyoğlu’nda 11 Aralık 2022’de haklarında yakalama kararı bulunan 2 firari şüpheli ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Polisin şüphelilere açtığı ateş, o sırada evine giden 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız’a isabet etti.

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Genç kız hayatını kaybetti. Ateş eden polis memuru Alper D. hakkında ise “bilinçli taksirle ölüme neden olmak” suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

‘ÇOK ÜZGÜNÜM’

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan polis memuru Alper D. katıldı. Duruşmada savunma yapan Alper D., “Yaşanan olayla ilgili çok üzgünüm. Keşke böyle bir olay hiç yaşanmasaydı. Vicdani olarak zor durumdayım. Tek amacım bir insan daha zarar görmesin diye çeşitli suçlardan aradığımız kişileri yakalayabilmekti. Bir insanın zarar görmesini asla istemezdim. Asla ön göremediğim bir olay yaşandı” dedi.

Zuhal Ebrar’ın ailesinin avukatları ise davanın Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesi gerektiğini belirterek, mahkemenin görevsizlik kararı vermesini talep etti.

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Kararını açıklayan mahkeme, sanık polis memuru Alper D.’yi 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

 
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#İstanbul#Zuhal Ebrar Yıldız#Beyoğlu

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