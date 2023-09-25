Şüpheli ‘av kazası’

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Oğlunu kanlar içinde gören Göksel Dağlıoğlu, girdiği şokla aynı silahla kendini vurdu. Av arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, baba ve oğlunun olay yerinde yaşamlarını yitirdiğini belirledi.

‘KENDİMİ VE ÇOCUĞUMU ÖLDÜRECEĞİM’

Baba oğul gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeden sonra olayla ilgili konuşan Emir’in dayısı Ferhat Yurt, “Önceki günler ayrıldığı eşine mesaj göndermiş ‘Kendimi ve çocuğumu öldüreceğim’ diye. Araları iyi değildi. Sıkıntılar vardı, ayrılmışlardı. Vefat eden çocuğa, babası bakıyordu. Diğer çocuk da annesinde kalmıştı. Her ihtimali düşünmek lazım ama ben babanın bilerek çocuğunu öldürdüğünü düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.