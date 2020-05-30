Şüphe kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Türkçede yaygın olarak değerlendirilen şüphe kelimesi aynı zamanda bir eş anlamlı karşılığı ile öne çıkmaktadır. Bu doğrultuda şüphe sözcüğü yerine, ‘kuşku’ kelimesini değerlendirebilirsiniz. İki sözcük de aynı anlam ile beraber Türkçede değerlendirilebilir.

Şüphe Eş Anlamlısı

Herhangi bir durum karşısında kişinin duyduğuna emin olmaması ve güvensizlik duygusu oluşmasına şüphelenmek denir. Yaşanan olaylar karşısında durum hakkında kesin bir karara varılmaması gibi de anlatılabilir. Şüphe kelimesinin TDK üzerinden bakıldığı zaman eş anlamlı olarak, ‘kuşku’ bizi karşılamaktadır.

‘’Çok şüphe çekiyor.’’

‘’Kuşku dolu bir hali var.’’

Aynı anlamı ifade etmesi ile beraber kuşku ile beraber şüphe sözcüğünü değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde cümle içerisinde kullanabilir ya da tek başına ele alabilirsiniz. Okunuşları ve yazılışları farklı olsa bile anlamları aynı şekilde Türkçede yaygın kullanılan iki sözcüktür. Tabii kullanım amacı yerlerine ve amaçlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir.