‘Süper Vali’nin oğlu: Kapılar sökülecek

Haberin Devamı

1982 doğumlu Mehmet Yazıcıoğlu, Bilkent Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi’nde eğitim aldı. İşinsanı olarak faaliyet gösteren Yazıcıoğlu, evli ve 1 çocuk babası. Seçim sonuçlarının netleşmesi üzerine Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan vatandaşlara seslenen Yazıcıoğlu, “Babama arkamda görmüş olduğunuz hükümet binasında valilik nasip oldu. Şimdi bana da tam karşısında Tokat Belediyesi’nde hizmet etme şansı verdi. Tokat’ta belediyenin kapıları sökülecek ve Tokat’ta tarih yazmaya devam edeceğiz” dedi.

Recep Yazıcıoğlu, 2003’te Eskişehir-Ankara yolunda kazada hayatını kaybetmişti.