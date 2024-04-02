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‘Süper Vali’nin oğlu: Kapılar sökülecek

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#Recep Yazıcıoğlu#Mehmet Kemal Yazıcıoğlu#Tokat
‘Süper Vali’nin oğlu: Kapılar sökülecek
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2024 07:00

Türkiye’nin ‘süper vali’ olarak tanıdığı Recep Yazıcıoğlu’nun MHP’den aday olan oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat’ta yüzde 54.9 oyla seçimi kazandı.

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1982 doğumlu Mehmet Yazıcıoğlu, Bilkent Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi’nde eğitim aldı. İşinsanı olarak faaliyet gösteren Yazıcıoğlu, evli ve 1 çocuk babası. Seçim sonuçlarının netleşmesi üzerine Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan vatandaşlara seslenen Yazıcıoğlu, “Babama arkamda görmüş olduğunuz hükümet binasında valilik nasip oldu. Şimdi bana da tam karşısında Tokat Belediyesi’nde hizmet etme şansı verdi. Tokat’ta belediyenin kapıları sökülecek ve Tokat’ta tarih yazmaya devam edeceğiz” dedi. 

 Recep Yazıcıoğlu,  2003’te Eskişehir-Ankara yolunda kazada hayatını kaybetmişti.

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#Recep Yazıcıoğlu#Mehmet Kemal Yazıcıoğlu#Tokat

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