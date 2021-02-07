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GeriGündem Süper Loto'da büyük ikramiye sahibini buldu! İşte 7 Şubat Süper Loto sonuçları
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Haber Giriş: 07.02.2021 - 23:09 | Son Güncelleme:

Süper Loto'da büyük ikramiye sahibini buldu! İşte 7 Şubat Süper Loto sonuçları

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Süper Loto'da büyük ikramiye sahibini buldu! İşte 7 Şubat Süper Loto sonuçları
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Süper Loto'da büyük ikramiye 42 milyon 286 bin 938 TL, bu akşam yapılan çekilişle sahibini buldu. 6 bilen talihlinin kuponunu İstanbul Eyüpsultan'da yatırdığı bildirildi. İşte 7 Şubat Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ve çekilişe dair detaylar...

Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21.30'da çekiliyor. Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada: “İstanbul, Eyüpsultan’a isabet eden büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz! Bir sonraki çekilişin şanslı kişisi siz de olabilirsiniz. Bizimle oynamaya devam edin” ifadelerine yer verildi.

Süper Lotoda büyük ikramiye sahibini buldu İşte 7 Şubat Süper Loto sonuçları

 

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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