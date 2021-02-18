Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranı: 18 Şubat Süper Loto canlı çekiliş sonuçları millipiyangoonline’da açıklandı!
Süper Loto sonuçları bu akşam yapılan çekiliş sonrası belli oldu. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamın çekilişi Sisal Şans tarafından noter huzurunda tamamlandı. 18 Şubat Süper Loto canlı çekilişinin sonra ermesinin ardından kazandıran numaralar millipiyangoonline.com'da erişime açıldı. Çekiliş sonrası şans oyunu müdavimleri sonuç sorgulama ekranına kilitlendi. Heyecanlı çekilişle beraber zengin olmak isteyenler yine hayallerine yaklaştı. İşte, Süper Loto canlı çekiliş sonuçları ve ikramiye sonuç ekranı.
18 Şubat tarihli Süper Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleştirildi. Bu akşam Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinde şanslı numaralar 8, 16, 26, 28, 44 ve 52 oldu. Büyük ikramiyesi ile çekilen Süper Loto'da ikramiye bilgilerinizi aşağıdaki bağlantı üzerinden sorgulayabilirsiniz.
Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21.30'da çekiliyor.
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SÜPER LOTO KURALLARI
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.