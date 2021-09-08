Süper Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı - 7 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline'da yayında!
Süper Loto sonuçları heyecan dolu çekilişin ardından ilan edildi. Haftanın ilk Süper Loto çekilişi 7 Eylül Salı akşamı Sisal Şans tarafından tamamlandı. Noter huzurunda gerçekleşen Süper Loto çekilişinde 15 milyon 247 bin TL'lik meblağ sahibini aradı. Merak dolu çekiliş sonrası Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranı millipiyangoonline'da yayınlandı. Süper Loto sonuç sorgulamaları bilet numarası girilerek online gerçekleşecek. Peki, Süper Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? İşte, 7 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları ve Süper Loto sonuç sorgulama ekranı.
Süper Loto sonuç sorgulama ekranı yayınlandı. Gerçekleşen çekiliş saat 21:30’da tamamlandı. Çekilişte 16.776.389,09 TL devretti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar millipiyangoonline'da açıklandı. Süper Loto ikramiye ve sonuç sorgulamalarınızı aşağıda yer alan ekran üzerinden ve https://www.millipiyangoonline.com/ internet adresinden yapabilirsiniz.
SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınızla Ortak Bilet satın alabilirsiniz. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a girebilir, ister Milli Piyango uygulamasını kullanabilir, isterseniz de size en yakın satış noktasını ziyaret edebilirsiniz.