Süper Loto sonuçları belli oldu! Sonuç ekranı millipiyangoonline.com'da!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Vergide istisna olur mu İşte asgari ücrete etkisiVergide istisna olur mu? İşte asgari ücrete etkisi#Asgari Ücret
Fransada gündem Yusuf Yazıcı Ayrılık haberleri sonrası açıklamaFransa'da gündem Yusuf Yazıcı! Ayrılık haberleri sonrası açıklama#Yusuf Yazıcı
Aşısız kuyruğu Fotoğraf bir günde değiştiAşısız kuyruğu! Fotoğraf bir günde değişti#COVID-19
Aşı için birlik çağrısı... Koronavirüste son durum belli olduAşı için birlik çağrısı... Koronavirüste son durum belli oldu#Koronavirüs
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı... Uzman isim yorumladıMerkez Bankası faiz kararını açıkladı... Uzman isim yorumladı#Merkez Bankası
Erdoğan’dan, İsrail Cumhurbaşkanı ile önemli görüşmeErdoğan’dan, İsrail Cumhurbaşkanı ile önemli görüşme#Cumhurbaşkanı Erdoğan
NASA duyurdu 6 asrın en uzunu olacakNASA duyurdu! 6 asrın en uzunu olacak#NASA
Türkiyede internet bağımlılığına ilişkin çarpıcı tespitTürkiye'de internet bağımlılığına ilişkin çarpıcı tespit#İnternet Bağımlılığı
Topkapı Sarayında yeniden sergilenmeye başladı Duyan akın etti...Topkapı Sarayı'nda yeniden sergilenmeye başladı! Duyan akın etti...#Topkapı Sarayı
Çip krizinde yeni gelişme Avrupa Birliği harekete geçtiÇip krizinde yeni gelişme! Avrupa Birliği harekete geçti #Çip Krizi
Bakan Özer, yeni nesil gazetecileri yetiştirecek medya lisesi çalışmalarını yerinde incelediBakan Özer, yeni nesil gazetecileri yetiştirecek medya lisesi çalışmalarını yerinde inceledi#Bakan Özer
Güneş iması ve Burak için çarpıcı yorum Ona dokunmayın, Türkiyenin en iyisi, Almanca düşündüğü için...Güneş iması ve Burak için çarpıcı yorum! "Ona dokunmayın, Türkiye'nin en iyisi, Almanca düşündüğü için..."#A Milli Takım
Kurtulmuştan asgari ücret açıklamasıKurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması#AK PARTİ
İtiraf Prensten geldi: Karım tükenmiş bir halde ülkeyi terk etti, şu anda gizli bir yerdeİtiraf Prens'ten geldi: Karım 'tükenmiş' bir halde ülkeyi terk etti, şu anda gizli bir yerde#Prenses Charlene
Okul da bitti staj da... Sinan Enginin kızı Elif Engin avukat olduOkul da bitti staj da... Sinan Engin'in kızı Elif Engin avukat oldu!#Elif Engin
HABERLERGündem Haberleri

Süper Loto sonuçları belli oldu! Sonuç ekranı millipiyangoonline.com'da!

#Süper Loto#Hurriyet.Com.Tr#Hürriyet.Com.Tr
Süper Loto sonuçları belli oldu Sonuç ekranı millipiyangoonline.comda

Süper Loto çekilişi bu akşam 21:30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 9, 19, 20, 42, 54 ve 59 oldu.

Haberin Devamı

Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Süper Loto, bu akşam 21:30'da çekildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 9, 19, 20, 42, 54 ve 59 oldu.

Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekiliyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI MİLLİPİYANGOONLİNE.COM'DA - TIKLA/ÖĞREN

Süper Loto oynamanın kuralları neler?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Haberin Devamı

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Loto#Hurriyet.Com.Tr#Hürriyet.Com.Tr

BAKMADAN GEÇME!

Avrupada aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor Sonuç: Aşı kuyrukları

Avrupa'da aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor! Sonuç: Aşı kuyrukları

#COVID-19
Yıllar sonra gelen itiraf: Beni Acun Ilıcalı ikna etti

Yıllar sonra gelen itiraf: Beni Acun Ilıcalı ikna etti!

#Nez
2022’de asgari ücret kaç lira olacak İşte ağır basan senaryo

2022’de asgari ücret kaç lira olacak? İşte ağır basan senaryo

#Asgari Ücret