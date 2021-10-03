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Süper Loto sonuçları belli oldu! Sonuç ekranı millipiyangoonline.com'da!

#Süper Loto#Sisal Şans#Milli Piyango TV
Süper Loto sonuçları belli oldu Sonuç ekranı millipiyangoonline.comda

Süper Loto çekilişi bu akşam 21:30'da gerçekti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 7, 19, 24, 27, 47 ve 58 oldu.

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Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam 21:30'da gerçekti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 7, 19, 24, 27, 47 ve 58 oldu.

Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekiliyor.

ÇEKİLİŞ SONUÇLARI MİLLİPİYANGOONLİNE.COM'DA / TIKLA-ÖĞREN

Süper Loto oynamanın kuralları neler?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

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Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

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#Süper Loto#Sisal Şans#Milli Piyango TV