Süper Loto sonuçları açıklandı! 10 Ocak Süper Loto sonuç ekranı millipiyangoonline'da
Süper Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. İşte, 10 Ocak Süper Loto sonuç ekranı...
Bu haftanın üçüncü Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleşti. Büyük ikramiye umuduyla aldıkları bilete ikramiye çıkıp çıkmayacağını merak eden binlerce bilet sahibinin gözü sonuç sorgulama ekranında.
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TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor. Çekilişler, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve 'Şans Merkezi' adı verilen stüdyoda düzenleniyor ve www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor.
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