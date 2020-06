Süper Loto çekilişi sonuçları saat kaçta? Süper Loto’da büyük ikramiye ne kadar?

Her hafta perşembe günleri düzenlenen Süper Loto’nun 662. Hafta çekilişi bugün gerçekleştirilecek. Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun geçen haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 25 Haziran günü yapılacak Süper Loto çekilişine 11 milyon 561 bin 981 lira 70 kuruş devretti.



Süper Loto çekilişi, 25 Haziran 2020 Perşembe günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.



"Sayısal oyunlar" internetten de oynanabiliyor



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, internet aracılığıyla süper sayısal oyunların oynatılmasına başlanılacağını bildirmişti. Sayısal oyunlar için belirlenen oyun kuralları ve kolon ücretleri, süper sayısal oyunlar için de geçerli olmakla birlikte her iki oyun grubu için iki ayrı ikramiye havuzu oluşturuldu. Sayısal oyunlar için yapılacak çekiliş sonuçları (On Numara hariç olmak üzere) süper sayısal oyunlar için de geçerli oluyor.