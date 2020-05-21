Åžans oyunu mÃ¼davimlerinin en Ã§ok ilgi gÃ¶sterdiÄŸi oyunlardan olan SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸinde heyecanlÄ± bekleyiÅŸ sona erdi.ÂMilli Piyango Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan saat 21.15'te baÅŸlayan canlÄ± SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸi sonrasÄ±, 657. SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸinde bÃ¼yÃ¼k ikramiye tutarÄ± ve canlÄ± Ã§ekiliÅŸte Ã§Ä±kan ÅŸanslÄ± rakamlar belli oldu. Zengin olma umuduyla SÃ¼per Loto kuponlarÄ±nÄ± hazÄ±rlayan Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ, SÃ¼per Loto sonuÃ§larÄ±nÄ± nasÄ±l sorgulayacaÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rÄ±yor. Peki, SÃ¼per Loto sonuÃ§larÄ± nasÄ±l Ã¶ÄŸrenilir? Ä°ÅŸte, merakla beklenen 21 MayÄ±s SÃ¼per Loto sonuÃ§larÄ± ve SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸinde Ã§Ä±kan ÅŸanslÄ± rakamlar...

SÃ¼per Loto oyununun 657. hafta Ã§ekiliÅŸleri Milli Piyango Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan saat 21:15'te gerÃ§ekleÅŸti. Noter Ã§ekiliÅŸ heyeti tarafÄ±ndan tamamlanan Ã§ekiliÅŸ sonrasÄ± SÃ¼per Loto sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. 21 MayÄ±s SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸinde bu hafta ikramiye kazandÄ±ran numaralar ÅŸunlar oldu;

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SÃœPER LOTO SONUÃ‡ SORGULAMA

SÃ¼per Loto'nun Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± Milli Piyango Ä°daresi'nin (MPÄ°) resmi internet sitesinden ilan edildi. SÃ¼per Loto sonuÃ§larÄ± kurumun internet sitesinden her hafta sorgulanÄ±yor. SÃ¼per Loto sonuÃ§larÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in MPÄ°'nin SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸi sayfasÄ±na girerek Ã§ekiliÅŸ tarihini seÃ§meniz gerekiyor. AÅŸaÄŸÄ±daki baÄŸlantÄ± Ã¼zerinden de SÃ¼per Loto sonuÃ§larÄ±nÄ± sorgulayabilirsiniz.

SÃœPER LOTO'NUN SON Ã‡EKÄ°LÄ°ÅžÄ°NDE NE OLMUÅžTU?

SÃ¼per Loto oyununun 656'ncÄ± hafta Ã§ekiliÅŸinde, 6 bilen 1 kiÅŸi 11 milyon 991 bin 833 lira 30 kuruÅŸluk ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 5 bilen 54 kiÅŸi 11 bin 204 lira 55'er kuruÅŸ, 4 bilen 3 bin 554 kiÅŸi 185 lira 25'er kuruÅŸ ve 3 bilen 75 bin 498 kiÅŸi 14 lira 65'er kuruÅŸ ikramiye kazandÄ±.

BÃ¼yÃ¼k ikramiye isabet eden kuponun, Ankara'nÄ±n KeÃ§iÃ¶ren ilÃ§esinden yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

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