Süper Loto 7. kez devretti dev ikramiye katlandı! İşte 26 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ Süper Loto sonuç ekranı

'Süper Loto canlı çekiliş sonuçları' 26 Mart Perşembe akşamı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen kuranın ardından belli oldu. Süper Loto çekiliş sonuçlarını ilan eden MPİ, Süper Loto canlı sonuç sorgulama ekranı üzerinden haftanın şanslı 6 rakamını duyurdu. Türkiye'nin dört bir yanından Süper Loto oyunu oynayan şans oyunu meraklılarının gözü şimdi 649. hafta Süper Loto çekiliş sonuçlarına çevrildi. Peki, Süper Loto'da bu hafta hangi şanslı rakamlar çıktı? İşte, 26 Mart Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ve Süper Loto canlı çekiliş sonuçlarına göre şanslı rakamlar...

Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Her hafta perşembe günleri düzenlenen Süper Loto'nun 26 Mart tarihli çekilişi noter huzurunda saat 21:15'te gerçekleşti.

Günler öncesinden Süper Loto kuponlarını hazırlayan vatandaşlar, 649. hafta Süper Loto canlı çekiliş sonuçlarını heyecanla araştırmaya başladı.İşte, MPİ'den yapılan açıklamaya göre bu Süper Loto sonuçları...

26 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto oyununun 649. hafta sonuçları saat 21:15'te noter huzurunda yapılan kuranın ardından belli oldu. 26 Mart Süper Loto canlı çekilişinde şu numaralar çıktı;

Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 19 milyon 401 bin 117 lira devretti

Süper Loto oyununun 649'uncu hafta çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 19 milyon 401 bin 117 lira 64 kuruşluk ikramiye devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 61 kişi 10 bin 427 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 439 kişi 201 lira 45'er kuruş ve 3 bilen 78 bin 9 kişi 14 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

MPİ'nin ilgi gören şans oyunlarından olan Süper Loto'nun çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. Süper Loto'nun 26 Mart tarihli sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar öğrenilebilecek.

SÜPER LOTO'DA GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Süper Loto oyununun 648'inci hafta çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 16 milyon 591 bin 900 lira 43 kuruşluk ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 78 kişi 8 bin 943 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 612 kişi 164 lira 10'ar kuruş ve 3 bilen 92 bin 898 kişi 13 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.