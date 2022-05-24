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Kahramanmaraş’ta yaşayan aile, geçen eylül ayında iki oğlunu sünnet ettirmek istedi. Çevredekilerin tavsiyesiyle eve bir sünnetçi çağırıldı. Ehil olmayan sünnetçi tarafından yapıldığı öne sürülen işlem sırasında 4 yaşındaki A.E.K.’nin cinsel organı kesildi. İki kardeş için yapılan sünnet bir anda kâbusa dönüştü. Küçük çocuk acı içinde bağırmaya başlayınca aile üyeleri de durumun farkına vardı, bir anda kanlar içinde kalan çocuk, yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Operasyon geçiren çocuk, bir süre yaşadığı şehirde tedavi gördü. Ardından küçük çocuk, İstanbul’daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Burada dudak iç duvarından bir doku alınarak bölgeye nakledilmesi kararlaştırıldı. Gerçekleşen zorlu operasyonda dudak iç duvarından alınan doku bölgeye nakledildi.



‘TAMAMINA YAKINI KESİLMİŞ’

Ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan Çocuk Cerrahisi Bölümü Kurucu Hekimi Doç. Dr. Süleyman Çelebi, “Sünnet işlemi, sünnet derisinin eksizyonudur aslında ama burada penisin etli dokusu da alınmış. Penisinin duvarından tama yakını kesilmiş, cinsel organı zarar görmüş. Dudak iç duvarından bir doku alarak penisin etli dokusunu oluşturduk. İşeme kanalını da düzelttik. Normal penis görünümüne kavuştu. Nakledilen doku tutmuş gibi, şu an her şey yolunda ama nakledilen hiçbir organ veya doku kendi orijinal organı gibi olmaz. Cinsel hayatta en fazla etkilenen bölge bu bölge, tabii ki bunun etkisi olacaktır. Sünnet basit bir işlem gibi görülmemeli. Bu bir sünnet faciası kesinlikle. Bu işlerin mutlaka iyi ellerde, genel anestezi altında olmasını tavsiye ediyoruz” dedi.



‘EVDE SAKIN YAPTIRMAYIN’



A.E.K.’nin annesi N.K., “Bizim çağırdığımız kişi doktor değildi, önceden dedeleri doktormuş. İşlem sırasında kayınbabam görmüş, ‘kesme’ demiş, adam kesmiş. Kayın babam durumu anlamış, acile koşturduk. Çok pişman olduk. Eve sünnetçi getirmek eskidenmiş. Sakın sakın, ben yandım, onlar yanmasınlar. Psikolojisi bozuldu çocuğumun” diye konuştu.