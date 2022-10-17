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Sünnet düğünü öncesi şehir turu atacaktı, dayısının otomobilinin altında kalıp hayatını kaybetti

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#ŞANLIURFA#Trafik#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2022 13:00

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, dün akşam yapılacak sünnet düğünü öncesi öğle saatlerinde şehir turu attırılacak Bozan Uyguner (4), dayısı İbrahim D.’nin kullandığı otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

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Olay, dün öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, dün akşam yapılacak sünnet düğünü için hazırlanan Bozan Uyguner, elbisesini giyerek, davetlilerle birlikte şehir tur atmak için otomobile binmek istedi. Bu sırada İbrahim D., fark etmeyerek önünde duran yeğenine çarptı. Dayısının otomobilin altında kalan Uyguner, çevredekilerin yardımıyla çıkarılarak, Birecik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Uyguner, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bozan Uyguner, otopsisinin ardından yakınları tarafından Birecik Asri Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Sünnet olmaya hazırlanan yeğeninin ölümüne sebep olan Ibrahim D.'nin gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#ŞANLIURFA#Trafik#Kaza

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