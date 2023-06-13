Suna Kan son yolculuğuna uğurlandı... Kemanın sesine veda

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DÜNYACA ünlü keman virtüözü Devlet Sanatçısı Suna Kan (87) bir süredir nefes darlığı nedeniyle tedavi gördüğü Ankara’daki özel hastanede önceki gün hayatını kaybetti. Kan için dün emekli solist sanatçısı olduğu Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Tarihi Salon’da tören düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, 2’nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Metin Munzur, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi Prof. Rengim Gökmen, keman sanatçısı Prof. Cihat Aşkın, Kan’ın oğlu Ömer Üstel, aile fertleri ve sevenleri katıldı. Törende Kan için saygı duruşunda bulunuldu, hayat serüveni anlatıldı.

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CUMHURİYET’İN HARİKA ÇOCUĞU

Törende konuşan Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, “Cumhuriyetimizin harika çocuğu Suna Kan, saygın sanat yaşamına sığdırdığı sayısız başarıları ile sanat evrenimizin en parlak yıldızlarından biri olarak müziğe gönül vermiş birçok gencimizin yolunu aydınlatmaya devam edecek. Yine ülkemizin övünç kaynağı, Türk bestelerinin bazılarının en başarılı icracısı olarak benzersiz yerini hep koruyacak. Bizlere Suna Kan’ı bahşeden, kendisinin benzersiz dehası, rakipsiz azmi ve zevki selimine ilaveten ailesinden tevarüs edindiği yetenek ve çalışkanlığı yanında devletimizin onu keşfetmekteki mahareti ve dirayeti de mutlaka olmuştur” dedi. Özden Toker ise Suna Kan ve kendisi gibi özel yetenekli çocukların yurtdışına devlet bursuyla gönderilmesi için çıkarılan ‘Harika Çocuklar Yasası’ olarak bilenen yasayı hatırlatarak, şunları söyledi: “Suna Kan harika çocuklardan bir tanesi değil. Suna Kan, harika çocuk olarak bu kanunun çıkmasına vesile olan çocuğun kendisi ve o kanunu çıkaran da o zaman Cumhurbaşkanı olan babam İsmet İnönü. Babam, onun gibi yetenekli çocuklara sahip çıkılmasına, onların ileride bir yıldız gibi parlamasına vesile olan ‘Harika Çocuk Yasası’nı çıkaran insan. Suna Kan’a ve İdil Biret’e inandığı için bu kanun özel olarak çıktı. O, harika çocukların kendisi, yıldızı.” Konuşmaların ardından Kan’ın Türk bayrağına sarılı tabutuna kırmızı karanfiller bırakıldı ve alkışlarla sahneden uğurlandı.

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KILIÇDAROĞLU DA KATILDI

CSO’daki törenin ardından Suna Kan için Kocatepe Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kan’ın ailesi, yakınları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki parti heyeti katıldı. Kılıçdaroğlu, Kan’ın yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Kan’ın Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine kırmızı karanfiller bırakıldı. Kan’ın cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.