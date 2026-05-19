Sumud Filosu’na haydutluğu lanetliyorum

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan dün Beştepe’de başkanlık ettiği Kabine toplantısının ardından özetle şunları söyledi:

“Çorlu ilçemizdeki meydana gelen asayiş olayına müdahale ederken şehit düşen polis memurlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına, Türk Polis Teşkilatı’na ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Bugün (dün) Mersin Tarsus’ta yaşanan silahlı saldırıda vefat eden 6 insanımıza Allah’tan rahmet, 8 yaralımıza acil şifalar temenni ediyorum.

28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarla başlayan krizin artçı sarsıntıları birçok alanda devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarında dengenin halen sağlanamadığı, enflasyonun tırmanışa geçtiği, tedarik zincirlerindeki kırılmaların tamir edilemediği, Hürmüz Boğazı’ndaki tıkanıklığın aşılamadığı çok katmanlı bir belirsizlikle karşı karşıyayız. Bu şok dalgasının yol açtığı tahribatın boyutları kestirilemiyor. Meselenin daha vahim yanı ise bu atmosferin daha çok spekülasyona ve piyasa manipülasyona dayalı bir rant düzeni oluşturmasıdır.

Haberin Devamı

BİR AVUÇ VAHŞİ KAPİTALİST

Sıcak paraya hükmeden bir avuç vahşi kapitalist; Afrika’dan Asya’ya, Amerika’dan Latin Amerika’ya milyarlarca insanın boğazındaki lokmayı adeta gasp ederek palazlanmakta, servetlerine servet katmaktadır. İran savaşıyla bu iş tahammül sınırlarını aşmış, küresel ekonomik refah açısından tahripkâr boyutlara ulaşmıştır.

İSRAİL’İN HUKUK TANIMAZLIĞI

40 farklı ülkenin vatandaşından oluşan Sumud Filosu’nun umut yolcularına yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum. İsrail’in hukuk tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz. İsrail’in saldırıları, uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını asla engelleyemeyecektir. (ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları) Dünyayı adeta bir tsunami gibi vuran bu şok dalgasının yol açtığı tahribatın boyutları tam olarak kestirilemiyor.

MUHALEFET SAVAŞ İSTİSMAR EDİYOR

Dünyanın birçok bölgesinde çözülemeyen krizlerin, sona erdirilemeyen çatışmaların arkasında tarafları uzlaşmazlığa sürükleyen, huzursuzluk üzerinden krizden menfaat devşiren tufeylilerin çok büyük rolü, etkisi ve sabotaj girişimi vardır. Ülkemizde de selden kütük kapma telaşına düşenler olduğunu müşahede ettik. Topluma karamsarlık, ümitsizlik aşılayarak bu olaydan siyasi ve maddi olarak kazançlı çıkmaya çalışıyorlar. Muhalefet bölgemizi uçurumun kıyısına kadar getiren İran savaşı ve yapıcı bir üslup belirlemek yerine süreci bir istismar aracına dönüştürmeyi tercih etmiş, kriz fırsatçılarına tevessül etmiştir. Bu dönemde dahi iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye yıpransın mantığından kendilerini kurtaramadılar.

Haberin Devamı

UCUZ VE BAYAT SİYASET

Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyerek siyaset kurumunun çözüm kapasitesini güçlendirmek yerine hükümetin ak dediğine kara, doğru dediğine yanlış demekten öteye geçemiyorlar. Daha kötüsü bunun siyasi tarihimizde örneği çok az görülecek şekilde yaralayıcı, yıkıcı ve çirkin bir üslupla yapılmasıdır. Muhalefet demek çarpıtmak, manipüle etmek, siyasi çıkarı için ülkeyi ateşe atacak kadar gözü karartmak değildir. Muhalefetin vazifesi kışkırtmak, tahrik etmek, ekonomik tetikçilik yaparak buradan nemalanmaya çalışmak hiç değildir. Yolsuzluk gündemini perdelemek amacıyla tehdit ve tahrik dozu yüksek söylemlere sarılmak, son derece ucuz ve bayat bir siyasettir.

Haberin Devamı

TERÖR PRANGASINDAN KURTULUŞ

(Terörsüz Türkiye) Yarım asırdır ülkemizin ayağına bağ olan terör prangasından kurtulmamızla Türkiye’nin önünde yepyeni bir yol açılacak. Türkiye’yi yeni başarılarla buluşturma mücadelemizin kesintiye uğramasına ve uğratılmasına müsaade etmeyeceğiz.”

BAŞKA TÜRKİYE YOK

“Demokrasilerde muhalefet en az iktidar kadar mesuliyet sahibidir. Söz konusu ülke ve milletin çıkarı olduğunda sorumlu davranmak zorundadır. Hatırlatmak isterim ki, bölgemizin ateş çemberinden geçtiği, gelişmiş ülkeler dâhil kimsenin önünü göremediği, küresel sistemde yeni bir denklemin kurulduğu bir dönemde muhalefet de en az bizim kadar duyarlı hareket etmek, yerli ve milli bir duruş sergilemek durumundadır. Kürsülerde söylenen sözün, ekranlarda verilen mesajın, sosyal medyada kesilen ahkamların kime yaradığı, kime hizmet ettiği çok iyi hesaplanmalı, ülkenin menfaatine olup olmadığının muhasebesi çok iyi yapılmalıdır. Başka Türkiye yok, 86 milyon olarak bu cennet ülkeden başka vatanımız yok. ‘Muhalefet ediyorum’ bahanesinin arkasına saklanarak kimsenin buna zarar vermeye, istikrar ve güven ortamına gölge düşürmeye, ülkemizin çıkarlarına darbe vurmaya hakkı yok. Hangi siyasi kanattan olunursa olunsun hepimiz önce milletim, memleketim ilkesi ile hareket etmek zorundayız.”

Haberin Devamı

ERDOĞAN GAZZELİ RAMAZAN’I KABUL ETTİ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, sosyal medyada Gazze dramını anlatan videolarıyla tanınan 11 yaşındaki Gazzeli Ramazan Ebu Cezer ve ailesini de kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezer'le Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü. Basına kapalı kabulde, Cezer'in babası ve halası da yer aldı. Ramazan Ebu Cezer, yazdığı kitabı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti.