Sümeyye’nin hayatı belgesel oldu

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Beş yaşında yüzmeye başlayan, karşılaştığı tüm zorlukları azmi ve yaşam enerjisiyle aşarak dünya şampiyonluğuna uzanan Sümeyye Boyacı’nın rekorlarla dolu başarı öyküsü ve 2024 Paris Olimpiyatları hazırlık süreci belgeselde anlatıldı. Yapımını Allianz Türkiye’nin üstlendiği ‘Kulvar’ isimli belgesel, dört bölümlük bir YouTube içeriği olarak hazırlandı. Çekimleri Eskişehir, İstanbul, Ankara ve Berlin’de gerçekleştirilen belgeselin dün düzenlenen ön gösteriminin ardından Sümeyye şunları söyledi: “Bu yolculukta ter, gözyaşı ve sakatlıklar var. Ama umut her zaman var. Kaybettiğim zamanlarda bile, bu işi ilk günkü gibi çok sevmem ve yola devam edebilmem gerçek başarım. Paris Olimpiyatları’nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyorum. Destek olan herkese teşekkür ediyorum.”