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‘Su’mesajı: Geleceğimiz yok olmasın

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#CUMHURBAŞKANI Erdoğan#Emine Erdoğan#4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü
‘Su’mesajı: Geleceğimiz yok olmasın
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2023 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü mesajında, “Suyumuz kaybolmasın, geleceğimiz yok olmasın” dedi.

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Tarım ve Orman Bakanlığı'nı etiketleyerek şu mesajı paylaştı: “Su Verimliliği Seferberliğinin öncelikli hedefi, içme suyu temin ve dağıtım aşamalarında oluşan su kaybını önlemek. Seferberlik ışığında, fiziki ve idari su kayıplarının azaltılması ile kontrolsüz su tüketiminin önüne geçilmesi için çok yönlü uygulamalar hayata geçirildi. Şüphesiz yerel yönetimlerimizle beraber bireysel düzeyde alınacak her tedbirin de hayati olduğunu unutmayalım. Suyumuz kaybolmasın, geleceğimiz yok olmasın.”   m DHA

 

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#CUMHURBAŞKANI Erdoğan#Emine Erdoğan#4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü

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