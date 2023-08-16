Sümela’da 10’uncu ayin

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Hıristiyan aleminde 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kabul edilen yıldönümünde Hıristiyan Ortodokslar tarafından yapılan ayin öncesi manastırın girişine gelen ziyaretçiler, Trabzon Valiliği tarafından verilen giriş kartlarıyla kontrollü olarak içeri alındı.

Ayini Patrik Bartholomeos yönetti.

Ayine kontenjan ayrılan 350 kişi katıldı. Bartholomeos, 2010 yılından bu yana ayin için kendilerine izin veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve devlet yöneticilerine şükranlarını sunduğunu belirterek, “Bugünkü ayinimizde bir kez daha dünya barışı için yüce Allah’a yakarırken bu güzel Karadeniz’in etrafında toplanan tüm ülkelerin selametini diledik. Kuzeydeki komşularımız Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sulh yoluna varması için dua ettik” dedi. Konuşmanın ardından ilahiler okundu, kutsanan ekmek ve şarap katılımcılara dağıtıldı. Ayinin sona ermesiyle tarihi manastır, yeniden ziyarete açıldı.