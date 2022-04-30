Sümela yarın açılıyor

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TÜRKİYE’nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekânlarından, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ndeki Sümela Manastırı’nda 2016’nın şubat ayında restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların güçlendirilmesi projesi başlatıldı. Trabzon’un Maçka ilçesi Karadağ eteklerindeki manastırda kaya düşme riskine karşı yamaçtaki riskli parça ve bloklar patlatma yöntemiyle düşürülerek ıslah çalışması yapıldı. Endüstriyel dağcılar, taş düşmelerine karşı yamaçları çelik ağlarla örüp güçlendirdi. Manastır bu süreçte 3 kez sınırlı zaman diliminde kısmen ziyarete açıldı.

1 Kasım 2021’de 4’üncü kez ziyarete kapatılan manastır girişinde tehlike oluşturan 360 tonluk kaya kütlesi, çelik ağ ile bohçalama yöntemiyle yerine sabitlendi. Giriş kapısının üzerinde yer alan kaya bloku, 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlendi. Proje tamamlanırken manastır, 6 yıl aradan sonra tüm alanlarıyla 1 Mayıs’ta kapılarını ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor.

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VALİ: ZİYARETÇİLER RAHATÇA GEZEBİLECEK

Vali İsmail Ustaoğlu, kentte turizm çalışmalarını şöyle anlattı: “Sümela artık her şeyiyle ziyarete açılıyor. Ziyaretçilerimiz rahat bir şekilde manastırı gezebilecek. Artık açık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kalktı. Trabzon’da 2 yıllık süreçten sonra önemli kültürel ve doğal destinasyon alanlarımıza yönelik hazırlıklar yapıldı. 2 Mayıs Pazartesi gününden itibaren İsrail’in Tel-Aviv kentinden Trabzon’a ilk uçak seferi başlıyor. İnşallah bu çalışmalar diğer Körfez ülkelerini de kapsayacak şekilde devam eder. Ona yönelik arkadaşlarımızın çalışmaları var.”