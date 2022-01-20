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SultanÃ§iftliÄŸi Mahallesi, 20. Sokak Ã¼zerinde bulunan 3 katlÄ± binanÄ±n Ã§atÄ±sÄ±nda saat 09.30 sÄ±ralarÄ±nda bilinmeyen nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Ä°tfaiye ekiplerinin mÃ¼dahale ettiÄŸi yangÄ±nda binanÄ±n Ã§atÄ± katÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilen yabancÄ± uyruklu bir kiÅŸi alevlerin arasÄ±nda kaldÄ±. YangÄ±nÄ± kontrol altÄ±na alan itfaiye ekipleri, yabancÄ± uyruklu kiÅŸiyi Ã§atÄ± katÄ±nda Ã¶lÃ¼ halde buldu. YangÄ±nda can veren kiÅŸinin cesedi iÃ§in olay yeri incelemesinin ardÄ±ndan Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

BÄ°NADA YAÅžAYAN Ä°KÄ° KÄ°ÅžÄ° GÃ–ZALTINA ALINDI

YangÄ±nÄ±n ardÄ±ndan inceleme baÅŸlatan polis ekipleri, yanan binadan Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra kaÃ§tÄ±klarÄ± Ã¶ÄŸrenilen yabancÄ± uyruklu kiÅŸilerden ikisini yakalayarak gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

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BÄ°NADAN Ã‡IKTIKLARI ANLAR KAMERADA

YangÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi ile yaÅŸadÄ±klarÄ± Ã¶ÄŸrenilen yabancÄ± uyruklularÄ±n yangÄ±n sÄ±rasÄ±nda binayÄ± terk ettiÄŸi anlar, gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde yabancÄ± uyruklularÄ±n bazÄ±larÄ±nÄ±n pijamalÄ± halde, ayakkabÄ±larÄ± elinde yalÄ±n ayak ÅŸekilde binadan Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Olay yerinde bir sÃ¼re bekleyen kiÅŸilerin cep telefonlarÄ±yla video Ã§ektikleri, daha sonra uzaklaÅŸtÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

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