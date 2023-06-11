Sultangazi'de zabıta kulübesine saldırı

Haberin Devamı

Olay, Cuma günü saat 09.00 sıralarında 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Ali Y., meydana gelerek, üstündeki tişörtü çıkardı.

Yarı çıplak şekilde çevredekilere bağırarak hakaret eden Ali Y., meydanda bulunan Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne ait güvenlik kulübesine saldırdı. Elindeki demir parçası ve yumrukla kulübenin camlarına vuran Ali Y., olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haberin Devamı

CAMİDE İMAM VE CEMAATE SOPA İLE SALDIRMIŞ

Ali Y.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, 17 Eylül 2021 tarihinde meydanda bulunan Sultançiftliği Merkez Camii'ne alkollü halde geldiği, camide imam ve cemaate sopayla saldırdığı öne sürüldü.

Ali Y.'nin o olayda da cemaat tarafından etkisiz hale getirildikten sonra polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.