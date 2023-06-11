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Sultangazi'de zabıta kulübesine saldırı

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#İstanbul#Sultangazi#Zabıta
Sultangazide zabıta kulübesine saldırı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 10:19

Sultangazi'de alkollü olduğu iddia edilen Ali Y., zabıtaya ait güvenlik kulübesine saldırdı.

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Olay, Cuma günü saat 09.00 sıralarında 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Ali Y., meydana gelerek, üstündeki tişörtü çıkardı.

Sultangazide zabıta kulübesine saldırı

Yarı çıplak şekilde çevredekilere bağırarak hakaret eden Ali Y., meydanda bulunan Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne ait güvenlik kulübesine saldırdı. Elindeki demir parçası ve yumrukla kulübenin camlarına vuran Ali Y., olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sultangazide zabıta kulübesine saldırı

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CAMİDE İMAM VE CEMAATE SOPA İLE SALDIRMIŞ

Ali Y.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, 17 Eylül 2021 tarihinde meydanda bulunan Sultançiftliği Merkez Camii'ne alkollü halde geldiği, camide imam ve cemaate sopayla saldırdığı öne sürüldü.

Sultangazide zabıta kulübesine saldırı

Ali Y.'nin o olayda da cemaat tarafından etkisiz hale getirildikten sonra polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. 

Sultangazide zabıta kulübesine saldırı

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#İstanbul#Sultangazi#Zabıta

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