Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Sultangazi'de sokakta silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

#Kavga#Silah #Sultangazi
Sultangazide sokakta silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Sultangazi'de iki grup arasında yaşanan kavgada, bir kişi silahla sırtından vurularak yaralandı.  

Haberin Devamı

Cebeci Mahallesi'nde geçtiğimiz cumartesi saat 22.00 sıralarında yabancı uyruklu bir kişiye ait iş yerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Taraflar daha sonra iş yerinden ayrıldı. Kısa bir süre sonra bu kez cadde de bir araya gelen taraflar arasında, yeniden tartışma yaşandı. Bu sırada taraflardan biri, tartıştığı kişilere ateş etti. Kurşunlardan biri koşarak uzaklaşmaya çalışan Talal Habbaz'a isabet etti. Sırtından vurulan Habbaz, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, arkadaşları Habbaz'ı özel bir araçla hastaneye kaldırdı. Habbaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Sultangazide sokakta silahlı kavga: 1 kişi yaralandı



Olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde, caddede bir araya gelen tarafların tartışmaya başladığı, bir kişinin silahla ateş ettikten sonra, koşarak kaçtığı görülüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kavga#Silah#Sultangazi

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

#Meteoroloji
Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar Cemal Metin Avcıya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar! Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

#Pınar Gültekin
Fenerbahçe idmanına Jorge Jesus damgası Futbolcular zorlandı...

Fenerbahçe idmanına Jorge Jesus damgası! Futbolcular zorlandı...

#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

#Meteoroloji
Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar Cemal Metin Avcıya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar! Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

#Pınar Gültekin
Fenerbahçe idmanına Jorge Jesus damgası Futbolcular zorlandı...

Fenerbahçe idmanına Jorge Jesus damgası! Futbolcular zorlandı...

#Fenerbahçe