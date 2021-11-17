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Sultangazi’de sokakta oynayan çocuğa taciz iddiası

#Istanbul#Sultangazi#Çocuk İstismarı
Sultangazi’de sokakta oynayan çocuğa taciz iddiası

Sultangazi’de, sokakta oynayan kız çocuğu iddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi tarafından taciz edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, mahalleli, aynı kişinin bir ay önce başka bir kız çocuğunu da taciz ettiğini iddia etti.

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Olay, 31 Ekim Pazar günü 16.00 sıralarında, Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta oyun oynayan dört çocuğun yanına gelen kimliği belirsiz bir kişi, iddiaya göre 6 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti. Durumu fark eden arkadaşları kız çocuğunu kolundan tutarak olay yerinden uzaklaştırdı. Daha sonra kız çocuğu olayı annesine anlattı. Ailesi de polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler soruşturma başlattı. Kız çocuğunun taciz edildiği iddia edilen anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. 

"İNSANLAR ÇOCUKLARINI DIŞARIYA ÇIKARMAYA KORKUYOR"

Olayın yaşandığı mahallede esnaf olan Savaş Şen, "2 hafta önce, saat 16.00 sularında dükkâna geldik. Geldiğimizde çocuklar koşturuyordu. Küçük bir kız çocuğuna taciz olayının yaşandığını söylediler. Annesi ve babası da geldi. Etrafa baktık ama kimseyi göremedik. Güvenlik kamerası görüntülerini polise verdik. Taciz olayı, görüntülerde net bir şekilde görülüyor. Gördüğümüz kadarıyla, kişi 17-18 yaşlarında. Polisler geldi, araştırdılar ancak bulunduğunu duymadık. Üzücü bir olay. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Çocuklarımıza sahip olmamız lazım. İnsanlar çocuklarını dışarıya çıkarmaya korkuyor. Çocuk kapının önünde oynuyor ve bu olay gerçekleşiyor" dedi. 

"BİR AY İÇERİSİNDE AYNI KİŞİ İKİ ÇOCUĞU TACİZ EDİYOR"

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Metin Çelik ise, "Bundan yalnızca bir ay önce aynı olay yaşandı. Karşı komşumuzun kızı, annesine durumu anlatıyor. Daha sonra aynı kişi bir ay içerisinde başka bir kızı taciz ediyor. Belki de buralardan sürekli geçiyor, görmüşüzdür. Şikayetçi olundu. İki olay için de polis geldi. Birinin görüntü kayıtlarını aldılar; ama diğerini bulamadılar" diye konuştu.

 

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#Istanbul#Sultangazi#Çocuk İstismarı

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