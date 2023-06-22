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Sultangazi'de siren sesini duyan hırsızlar böyle kaçtı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Sultangazi#Hırsızlık
Sultangazide siren sesini duyan hırsızlar böyle kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 11:02

Sultangazi'de kapüşonlu, yüzü maskeli 5 şüpheli, bir iş yerinin kepenklerini demir makasla kırmaya çalıştı. Kendilerini fark eden bina sakinine el sallayan şüpheliler, başka bir olaya giden polis aracından gelen siren sesini duyunca da geldikleri araca binip, kaçtı. Şüpheliler kısa bir süre sonra ise, bir başka iş yerinin kepenklerini kırmaya çalışırken kendilerini fark eden bir vatandaşın bağırması üzerine buradan da geldikleri araca binerek uzaklaştı. Yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, dün saat 05.45 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İçinde yüzü maskeli, şapkalı ve kapüşonlu beş kişi bulunan hafif ticari araç, cadde üzerinde bulunan bir telefon bayisinin önüne geldi. Araçtan inen üç kişi, telefon bayisine doğru yöneldi. Elindeki demir makas bulunan şüphelilerden biri, iş yerinin kepenklerini kırmaya çalıştı.

Sultangazide siren sesini duyan hırsızlar böyle kaçtı

KENDİLERİNİ FARK EDEN BİNA SAKİNİNE EL SALLADI

Bu sırada caddeden geçen kişilerin kendilerini fark etmemesi için geldikleri araca binen kişiler, çevredekilerin uzaklaşması üzerine yeniden kepenkleri kırmaya çalıştı. Sesleri duyan bir bina sakini balkona çıktı. Şüphelileri fark eden bina sakini kendilerini uyardı. Şüphelilerden biri kendilerini uyaran bina sakinine el salladı. Rahat tavırlarıyla pes dedirten şüpheliler, kepenkleri kırmaya devam etti.

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Sultangazide siren sesini duyan hırsızlar böyle kaçtı

KAÇARKEN DEMİR MAKASI YERE ATTI

Kısa bir süre sonra ise, başka bir olaya giden polis aracından gelen siren sesini duyan şüpheliler, geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Öte yandan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerden birinin kaçtığı sırada olayda kullandığı demir makası yere attığı görülüyor.

Sultangazide siren sesini duyan hırsızlar böyle kaçtı

BAŞKA BİR İŞ YERİNİN KEPENKLERİNİ KIRMAYA ÇALIŞTILAR

Aynı kişiler, saat 06.30 sıralarında bu kez de Habibler Mahallesi'nde bulunan bir başka iş yerinin kepenklerini levye ile kırmaya çalışarak, içeri girmek istedi. Burada da kendilerini fark eden bir vatandaşın uyarısı üzerine, geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.

Sultangazide siren sesini duyan hırsızlar böyle kaçtı

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PARMAK İŞARETİ YAPTI

O anlarda iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler de, kendilerini uyaran vatandaşa şüphelilerden birinin başparmağı ile işaret yaptığı, daha sonra geldikleri araca binerek, uzaklaştıkları görülüyor. Yoldan geçen bir kişinin de şüphelileri fark etmediği kameraya yansıyor.

Sultangazide siren sesini duyan hırsızlar böyle kaçtı

 

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#İstanbul#Sultangazi#Hırsızlık

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