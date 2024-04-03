Sultangazi’de silahlı çatışma

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Yaralı kişinin yakınları karşı taraftan bir kişinin olay yerinde terk ettiği otomobile tabure ile vurarak zarar verdi. Yakınları ağır yaralı kişiyi otomobile bindirerek hastaneye götürdü. Yapılan ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Olay yerinde 17 mermi kovanı, 2 mermi ve 4 kartuş bulundu. Polis ekipleri, yaralı kişinin götürüldüğü hastaneye de gitti. Yaralı kişinin İnan S. (32) olduğu belirlendi. Polis olaya karışan F.K., M.K., B.K., ile İnan S.’nin ağabeyleri A.S. (40) ve A.S’yi yakalayarak gözaltına aldı. A.S.’nin (42) hastane önündeki aracında yapılan aramada biri olayda kullanılan 3 tabanca ve pompalı tüfek ele geçti.

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ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Yapılan araştırmaya göre; F.K. ve İnan S. arasında gönül meselesi nedeniyle husumet oluşmuştu. Silahlı kavga sırasında darp edilerek yere düşürülen İnan S.’ye, F.K. yakın mesafeden peş peşe ateş ederek ağır yaralamıştı. Hastanede tedavisi süren İnan S. hakkında da gözaltı kararı verildi. İnan S.’nin tedavisinin tamamlanmasının ardından işlemlerinin devam edeceği belirtildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan A.S. ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘mala zarar verme’, ve ‘6138 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet’ suçlarından tutuklanırken, A.S. (42) ise adli kontrolle serbest kaldı. F.K., M.K. ve B.K. da adliyeye sevk edildi.