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Sultangazi’de silahlı çatışma

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#İSTANBUL#Sultangazi#Silahlı Kavga
Sultangazi’de silahlı çatışma
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2024 07:00

İSTANBUL Sultangazi’de geçen cumartesi günü iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında darp edilerek yere düşürülen bir kişi, yakın mesafeden açılan ateşte ağır yaralandı. Yaralı kişinin yakınları da silahlarla karşılık verdi. Çatışmada silah sesleri kesilmek bilmedi.

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Yaralı kişinin yakınları karşı taraftan bir kişinin olay yerinde terk ettiği otomobile tabure ile vurarak zarar verdi. Yakınları ağır yaralı kişiyi otomobile bindirerek hastaneye götürdü. Yapılan ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Olay yerinde 17 mermi kovanı, 2 mermi ve 4 kartuş bulundu. Polis ekipleri, yaralı kişinin götürüldüğü hastaneye de gitti. Yaralı kişinin İnan S. (32) olduğu belirlendi. Polis olaya karışan F.K., M.K., B.K., ile İnan S.’nin ağabeyleri A.S. (40) ve A.S’yi yakalayarak gözaltına aldı. A.S.’nin (42) hastane önündeki aracında yapılan aramada biri olayda kullanılan 3 tabanca ve pompalı tüfek ele geçti.

Sultangazi’de silahlı çatışma

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ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Yapılan araştırmaya göre; F.K. ve İnan S. arasında gönül meselesi nedeniyle husumet oluşmuştu. Silahlı kavga sırasında darp edilerek yere düşürülen İnan S.’ye, F.K. yakın mesafeden peş peşe ateş ederek ağır yaralamıştı. Hastanede tedavisi süren İnan S. hakkında da gözaltı kararı verildi. İnan S.’nin tedavisinin tamamlanmasının ardından işlemlerinin devam edeceği belirtildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan A.S. ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘mala zarar verme’, ve ‘6138 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet’ suçlarından tutuklanırken, A.S. (42) ise adli kontrolle serbest kaldı. F.K., M.K. ve B.K. da adliyeye sevk edildi.

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#İSTANBUL#Sultangazi#Silahlı Kavga

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