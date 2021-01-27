Sultangazi’de silah sesleri! 2 yaralı

Olay, saat 22.00 sıralarında Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin otopark kısmında meydana geldi. İddiaya göre, S.C. ve S.C. isimli amca ile yeğen oldukları öğrenilen iki kişi hastanenin otopark kısmında bulundukları sırada 18 yaşlarında olduğu iddia edilen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Sırt ve bacaklarından vurulan amca ve yeğen kanlar içinde yere düşerken silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. Yaralılar, aynı hastanenin acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olayın yaşandığı bölgeye şerit çeken polis ekipleri, bir süre inceleme yaptı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.