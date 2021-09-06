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Gündem
Emin YEŞİL / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 06.09.2021 - 15:03 | Son Güncelleme:

Sultangazi'de servis aracı okul önünde bekleyen öğrenci ve velilere çarptı

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Sultangazi'de servis aracı okul önünde bekleyen öğrenci ve velilere çarptı

Sultangazi'de öğrenci servisi Aydın Uşkan İlköğretim Okulu önünde bekleyen öğrenci ve velilere çarptı. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. 

Kaza, Sultangazi Esentepe Mahallesi Aydın Uşkan İlköğretim Okulu'nun önünde yaşandı. İddialara göre öğrenci servisinin sürücüsü freni boşalınca duramayarak okul önünde bekleyen öğrenci ve velilere çarptı.

Kazada 2 çocuk ve 2 kadın yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

Sultangazide servis aracı okul önünde bekleyen öğrenci ve velilere çarptı

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