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Sultangazi'de rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızlar kamerada

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#Hırsızlık#Sultangazi#İstanbul
Sultangazide rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 09:47

İstanbul Sultangazi'de son bir haftada yaşanan farklı hırsızlıklar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Sultangazi'de yaklaşık 1 hafta içerisinde yaşanan farklı hırsızlık olayları güvenlik kameralarına yansıdı. Merkez Habibler Mahallesi'nde önceki gün saat 05.30 sıralarında müstakil bir evin kömürlük olarak kullanılan bölümüne giren 3 şüpheli, burada bulunan motosikletin direksiyon kilidini kırdı. Kömürlükten motosikleti çıkaran şüpheliler, motosikleti iterek olay yerinden uzaklaştı.

RAHATLIKLARI KAMERAYA YANSIDI

Rahat tavırlarıyla dikkat çeken 3 şüpheliden 2'sinin olay esnasında sigara içtiği, birinin elinde soda şişesi olduğu görüldü. 

Sultangazide rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızlar kamerada

TEKSTİL ATÖLYELERİNE GİREN HIRSIZLAR KAMERADA

İlçede iki farklı tekstil atölyesinde yaşanan hırsızlık anları da güvenlik kameralarına yansıdı. Dün saat 12.30 sıralarında bir iş merkezinde bulunan tekstil atölyesine gelen şüpheli, yönetim katına yöneldi. Burada kimsenin olmadığını fark eden şüpheli, ilk olarak işyeri sahibinin ofisine girdi. İşyeri sahibinin kapıda asılı olan ceketini karıştıran şüpheli, ofisi kontrol ettikten sonra çalacak bir şey bulamayınca muhasebe bölümüne yöneldi. Burada da etrafa bakınan şüpheli, çalışanlara ait montları fark etti. Montların ceplerini karıştıran şüpheli, içinde bulunan cüzdanı alarak, iş yerinden ayrıldı.

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Sultangazide rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızlar kamerada



13 Nisan Perşembe günü ise saat 16.00 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi'nde bulunan bir atölyenin ofis bölümüne yönelen başka bir hırsızlık şüphelisi, ofiste kimsenin olmamasını fırsat bilerek, çalışanların montlarında bulunan iki cüzdanı karıştırdı. Cüzdanların içinde bulunan bir miktar parayı alan şüpheli kayıplara karıştı.

BİSİKLETİ ÇALDI

Cebeci Mahallesi'nde önceki gün öğlen saatlerinde meydana gelen olayda ise, dış kapısı açık olan bir binaya giren hırsızlık şüphelisi, bina içinde bulunan bisikleti çalarak, olay yerinden uzaklaştı.

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#Hırsızlık#Sultangazi#İstanbul

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