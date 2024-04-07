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Sultangazi'de polis ile mahalle sakinleri arasında arbede... Çok sayıda kişi gözaltına alındı

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#İstanbul#Sultangazi#Bejçi
Sultangazide polis ile mahalle sakinleri arasında arbede... Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2024 04:01

İstanbul Sultangazi'de bekçilerin kimlik kontrolünde aranması çıkan şüpheli ve yakınları olay yerine çağrılan polise zor anlar yaşattı. Polis uzun süren çalışmanın ardından kalabalığı dağıtırken, ekiplere zorluk çıkaran çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Olay, saat 00.00 sıralarında Sultangazi, Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli mahalle bekçileri şüphe üzerine durdurdukları kişiyi kimlik kontrolünden geçirdi. Kontrol sırasında Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan kişinin aranması çıktı. Bu sırada gözaltına alınmak istemeyen şüpheli ve bekçiler arasında tartışma çıktı. Tartışmaya daha sonra şüphelinin yakınları da karışınca gerginlik yaşandı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine bekçiler takviye ekip istedi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheli ve yakınlarının tepkisi, polis ekipleri olay yerine gelince de sürdü. Polis kalabalığı dağıtmaya çalışırken zor anlar yaşadı. Gruptan bazı kişilerin ekiplere mukavemet göstermesi üzerine polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar polis merkezine götürüldü.

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Sultangazide polis ile mahalle sakinleri arasında arbede... Çok sayıda kişi gözaltına alındı

SOKAKTA YAŞANANLAR KAMERADA

Olayın ardından sokakta yaşananlar cep telefonu görüntüleri ne yansıdı. Görüntüler de polis ekipleri ile mahalle sakinleri arasında arbede yaşandığı, ardından polisin bazı kişileri gözaltına aldığı görülüyor.

Sultangazide polis ile mahalle sakinleri arasında arbede... Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Görüntülerin devamında ise olay yerine gelen çok sayıda polis ekiplerinin olaya müdahale ettiği anlar yer alıyor.

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#İstanbul#Sultangazi#Bejçi

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