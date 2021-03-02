MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSultangazi'de korkutan yangın
GeriGündem Sultangazi'de korkutan yangın
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 02.03.2021 - 04:01 | Son Güncelleme:

Sultangazi'de korkutan yangın

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sultangazi'de korkutan yangın

Sultangazi'de bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esentepe Mahallesi 2367. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında mahsur kalan anne ve babayı oğulları daireden çıkardı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 3 kişiye olay yerinde müdahale etti.

Yangın bitişik nizamda bulunan diğer binalara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çatı katında hasar oluştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi