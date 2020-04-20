Sultangazi'de koku alarmı

Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın 2. katında bulunan daireden gelen kokular üzerine bina sakinleri, polisi aradı. Dairede kiracı olarak kalan Suriyeli uyruklu ailenin 2 ay önce Hatay'a gittiği, koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelge doğrultusunda İstanbul'a giriş ve çıkışların yasaklanmasından dolayı geri dönemedi. Yaklaşık 2 aydır kimsenin daireden bulunmaması ve daireden gelen yoğun koku bina sakinlerini korkuttu. İhbar üzerine çok sayıda polis olay yerine sevk edildi. Merdiven aracılığıyla daireye giren polisler, evde bulunan buzdolabındaki yiyeceklerin çürüttüğünü ve konunun bundan dolayı kaynaklandığını tespit etti.

Olay yerine gelen ve polislerle birlikte daire sahibinin bir yakını da eve girdi. Daire sahibinin yakını olan İsmail Terzi ise, "Dairede oturan aile koronavirüs öncesi Hatay'a gitti. Koronavirüs'ün yayılması üzerine İstanbul'a giriş çıkışların yasaklanmasından dolayı dairede oturanlar geri dönemedi. Kokular gelince komşular tedirgin olup bize ve polise bilgi verdiler. Buzdolabındaki yiyecekler çürümüş. Koku bundan dolayı yayılmış" dedi.