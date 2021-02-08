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Gündem
Emin YEŞİL - İstanbul DHA
Haber Giriş: 08.02.2021 - 13:16 | Son Güncelleme:

Sultangazi'de kısıtlamada parkta gürültü yapanlara silahlı tehdit

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Sultangazi'de kısıtlamada parkta gürültü yapanlara silahlı tehdit
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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kısıtlamaya rağmen parka çıkıp gürültü yapanları silahla tehdit eden bir kişi gözaltına alındı.

Eski Habibler Mahallesi'nde dün sokağa çıkma kısıtlamasında iddiaya göre parkta oynayanları gören bir kişi önce evinin penceresinden silahla havaya ateş etti, daha sonra parka gelerek gürültü yaptıkları gerekçesiyle tartıştı. Elindeki silahla tehditler savuran kişi, araya giren bir kişinin müdahalesiyle parktan uzaklaştırıldı. İhbar üzerine olay yerine polisin geldiği ve önce havaya ateş eden daha sonra parka gelerek elindeki silahla parktakileri tehdit eden kişinin gözaltına aldığı öğrenildi. Silahlı kişinin, ifadesinin ardından savcılık kararıyla serbest kaldığı belirtildi.

 

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