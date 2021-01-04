Sultangazi'de kafede oyun oynayanlara 50 bin lira ceza kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı çalışmalarda Sultangazi'de dün saat 22.00 sıralarında kapalı olması gereken bir kafenin faaliyette olduğunu tespit etti. Adrese baskın düzenleyen polis ekipleri kafe içerisinden bulunanların koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek taş, kağıt oyunu oynadıklarını belirledi. Yine mekanda yasak olmasına rağmen içeride sigara ve nargile içildiği görüldü. Polis ekipleri mekanda bulunan 16 kişiye 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince toplamda 50 bin 400 lira idari para cezası işlemi uyguladı. İşyeri sahibi kişiye de "Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçundan ceza kesildi. Kafe zabıta ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. İçeride bulunanlara yapılan kimlik sorgulamasında Derviş A. isimli kişinin, İzmir'de "Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması" suçundan faili firar olarak aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.