Sultangazi'de iş yerinde yangın paniği

Emin YEŞİL - İSTANBUL DHA
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2022 13:06
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Sultangazi'de 5 katlı binanın alt katındaki iş yerinde yangın çıktı. İş yeri alev alev yanarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Üst katlarda mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi 18. Sokak'taki 6 katlı bir binanın giriş katında bulunan, elyaf ve ayakkabı malzemesi üretilen bir atölyede yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.DETAYLAR GELİYOR...