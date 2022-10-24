Sultangazi'de iş yerinde yangın paniği

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Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi 18. Sokak'taki 6 katlı bir binanın giriş katında bulunan, elyaf ve ayakkabı malzemesi üretilen bir atölyede yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

