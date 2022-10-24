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Sultangazi'de iş yerinde yangın paniği

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#İSTANBUL#Sultangazi#Yangın
Sultangazide iş yerinde yangın paniği
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2022 13:06

Sultangazi'de 5 katlı binanın alt katındaki iş yerinde yangın çıktı. İş yeri alev alev yanarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Üst katlarda mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

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Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi 18. Sokak'taki 6 katlı bir binanın giriş katında bulunan, elyaf ve ayakkabı malzemesi üretilen bir atölyede yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

Sultangazide iş yerinde yangın paniği
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#İSTANBUL#Sultangazi#Yangın

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