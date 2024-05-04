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Sultangazi'de iki gün arayla hırsızlık: Güvenlik kameralarına yansıdı

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#Hırsızlık#Sultangazi#Market
Sultangazide iki gün arayla hırsızlık: Güvenlik kameralarına yansıdı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 11:18

Sultangazi'de bir marketin manav reyonundan iki çuval patates çalan hırsızlar, bir büfenin önündeki dondurma dolabının da kilidini kırmaya çalıştı. Hırsızlardan biri, bir mağazanın önündeki tekstil ürünlerini çaldı. Hırsızlık anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

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Sultangazi'de, iki gün arayla iş yerlerinden hırsızlık yapan iki kişi, güvenlik kameralarına yakalandı. İlk olarak 29 Nisan Pazartesi günü, sabah saatlerinde Cebeci Mahallesi'nde bulunan marketin önüne gelen iki şüpheli, kapalı olan marketin manav reyonunda bulunan iki çuval patatesi çaldı. Çaldıkları patatesleri ara sokakta kaldırım üzerine bırakan şüpheliler, daha sonra getirdikleri kağıt toplama aracına patates çuvallarını yükleyerek uzaklaştı. 1 Mayıs Çarşamba günü ise aynı kişiler, kapalı olan bir büfenin önünde bulunan dondurma dolabının kilini kırmaya çalıştı.

Vatandaşların tepki göstermesi üzerine hırsızlar olay yerinden kaçtı. Hırsızlardan biri ise, tekstil mağazasında beğendiği ürünleri bir poşetin içerisine koyarak çaldı. O anlar iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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#Hırsızlık#Sultangazi#Market

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