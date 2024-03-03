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Sultangazi'de hayır yemeğindekilere silahlı saldırıda şüpheli yakalandı

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#İSTANBUL#Sultangazi#Silah
Sultangazide hayır yemeğindekilere silahlı saldırıda şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2024 17:15

İstanbul Sultangazi'de sokakta hayır yemeği yapanlara motosikletle gelerek silahlı saldırı gerçekleştiren iki kişiden Muhammed Salih B., Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Olay, Gazi Mahallesi 1413 Sokak'ta saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre motosikletli 2 kişi, sokağa gelerek hayır yemeği verildiği sırada ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, ateş eden saldırganlara müdahale etti.

Saldırıda yemeğe katılanlardan şans eseri yaralanan olmazken, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis ekipleri, vatandaşlar tarafından yakalanan Emircan A.(17) gözaltına alırken, sokakta diğer kişilerin peşine düştü. Polisin kovaladığı Berat K.(17) ayağından vurularak Muhammed Salih B. ise kovalamaca sonucu yakalandı.

Sultangazide hayır yemeğindekilere silahlı saldırıda şüpheli yakalandı

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Muhammed Salih B.'nin üst aramasında, 2 adet silah ve çelik yelek ele geçirildi. Yaşları küçük olan Berat K. ile Emircan A. Çocuk Büro Amirliği ekiplerine, olayda silah kullanan Muhammed Salih B. Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Olayda silah kullanan Muhammed Salih B. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından 'Görevli Memura Mukavemet' 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçlarından adliyeye sevk edildi.

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#İSTANBUL#Sultangazi#Silah

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