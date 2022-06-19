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Sultangazi'de evinde ölü bulundu; eşi gözaltına alındı

#İSTANBUL#Polis#Sultangazi

Sultangazi'de Sercan Köseoğlu isimli kadın evinde ölü bulundu. Polise ihbarda bulunan eşi Ömer Köseoğlu, sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

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Sultançiftliği Mahallesi'nde dün gece saatlerinde, polisi arayan Ömer Köseoğlu, eve geldiğinde eşi Sercan Köseoğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştığını bildirdi. Polis ekipleri, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Ömer Köseoğlu'nu gözaltına aldı. Köseoğlu'nun emniyetteki sorgusu devam ediyor. Ölüm olayının intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılacak soruşturmada ortaya çıkarılacak,

"ALT KOMŞU TARTIŞTIKLARINI DUYMUŞ"

Apartman sakinlerinden Selim Çakırtekin, "Yan komşunuz, eşini öldürdü dediler, öyle duyduk. Ben duymadım fakat alt komşu tartıştıklarını duymuş. Olmaması gereken bir durum. Her ne olursa olsun, insan bu olaylara başvurmamalı. Geçinemeyebilir ama böyle şiddet, ölüm çözüm değil. Gayet medeni bir şekilde boşanabilir. Gencecik insanlar bu hayattan çekip gidiyor" dedi.

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#İSTANBUL#Polis#Sultangazi

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