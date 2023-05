Sultangazi'de elektrik su kestiren, ev sahibi kiracı anlaşmazlığı

Haberin Devamı

Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın zemin katında 22 yıldır kiracı olarak oturduğunu iddia eden Kazım Yıldız'ın ikamet ettiği binayı 8 yıl önce Ömer Yıldırım satın aldı. İddiaya göre, Ömer Yıldırım binanın zemin katında oturan ve kiracısı olan Kazım Yıldız'a evi satmak istediğini söyledi ve evi boşaltmasını istedi. Yıldız, evin kirasını artırıp oturmayı teklif etti; ancak ev sahibi Ömer Yıldırım bunu kabul etmedi. Ev sahibi Ömer Yıldırım, Ramazan Bayramı tatili için memleketine giden Kazım Yıldız'ın oturduğu zemin kattaki dairenin elektrik ve suyunu kestirdi.

Abonelik sözleşmesinin ev sahibi Ömer Yıldırım'ın adına olduğunu söyleyen Yıldız, "Ben 22 yıldır bu binada oturuyorum. Hiçbir gün kiramı, su faturamı ve elektrik faturamı aksatmadım. Hiçbir problemimiz yoktu eski ev sahipleriyle. Bu adam 7 yıl önce burayı aldı. Onunla anlaştık. Yukarıda Afganlar var onun akrabalarını getirdi. Bize "Siz az kira veriyorsunuz. Onlar kadar kira verin' dedi. Ben onlar kadar kira vereyim de. Bu odadan hariç kapı yok. 'Bunları yap' dedim. 'Kiram neyse vereyim' dedim. 'Durumum yok ben yapamıyorum' dedi. Ben yapayım kiradan kesilsin dedim. Öyle kaldı. Ramazan Bayramı'nda memlekete gittim. Ben memleketteyken beni aradı. 'Haberin olsun su ve elektriğini keseceğim' dedi. Kesme ben 3 ay içinde ev bulup çıkacağım senin evinden dedim. Bayram mesajı da attım. Ayın 25'inde kirasını da ödedim. O da ayın 18'inde elektriğimi kesmiş. Memleketten gelirken duydum ki, elektriğimi kesmiş. Annem zaten hasta. Oksijen almazsa elektriği de çalışmazsa durumum vahim. Anneme bir şey olursa ne olacak? Faturalar ev sahibinin üzerine. Kendi üzerimize almak istedik ama kabul etmedi. Kira sözleşmesini de vergi ödememek için yapmadı. Bundan dolayı sözleşmeyi iptal ettiği için elektrik ve suyu kestirdi. Biz suyun vakasını açtığımız için şu anda kullanabiliyoruz. Ama elektrik saatine mühür vurulduğu için kullanamıyoruz. Bizi evden çıkarıp burayı yabancı uyruklulara kiralamak istiyor. Bana vergi gelecek diye ne faturaları üzerimize verdi ne de kira sözleşmesi yaptı. Elektriği mühürlemişler suyu açtı ama elektriği açamadık. Evden çıkmamızı istiyor bizi çıkarıp Afganları koymak istiyor" diye konuştu.

"ANNEM AMELİYAT OLACAK NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM"

Kazım Yıldız, " Oturduğum eve şu anda bin lira ödüyorum. Eskiden 800 lira ödüyordum. Ben diğer odaların kapılarını tak, mutfağımı her şeyimi yap dedim. Ben bodrum katta oturuyorum; üçüncü katta dördüncü katta oturanlar kadar kira vereyim sana dedim. 'Yok istemiyorum' dedi. Evi sattığın gün çıkacağım demiştim. Sabret dedim. Yok dedi. Annemi sabah komşulara götürdüm orada oksijen verdim. Orada 2 saat kaldı. Ondan sonra kiracıları var Afganlar onlardan elektrik almak istedim. Afganlar vermediler. Ev sahibi ona elektrik vermeyin demiş. Şu an annem burada yatıyor. Ne yapacağımı bilmiyorum Annem 10 güne kadar da Sultangazi Haseki Hastanesi'nde ameliyat olacak." dedi. Yıldız, " Biz birbirimizi mahkemeye verdik. Mahkeme sonuçlanana kadar gelsin sözleşmemizi yapsın. Mahkeme kime karar verirse o zaman çaresine bakacağız. Kontratımızı yok. Bana vergi gelecek diye kontrat yapmadı. " diye konuştu.

"2 YILDIR 'EV BULACAĞIM' DİYE BENİ OYALIYOR"

Kiracısı Kazım Yıldız'ın iddialarına cevap veren ev sahibi Ömer Yıldırım ise, "Ben 2015 yılında ben bu binaya satın aldım. Üç daire olarak aldım toprak tapulu yer. 8 yıl oldu. 2 yıldır çıkın diyorum. Sözleşmeleri yapın dedim yapmadılar. Elektrik ve su üzerime. Bana her zaman mesaj geldi. Son 3 gün 4 gün diye kapatma mesajı geliyor. Ben kapatmadım. Son 2 yıldır evimi satacağım diyorum Tadilat yapamadığım için satamıyorum. Müşteri götürüyorum evin içi harabe gibi. ' Ev bulacağım ' diyerek beni oyalıyor. Ne zamana kadar? 2 yıldır beni oyalayıp duruyor. Satamıyorum evimi. 50 müşteri götürdüm satamadım evimi. Suyu elektriğini kapatacağım çık dedim. ' Tamam ben çıkacağım ' diyor. Köye gidiyor anahtarı falan bana vermiyor. Elektrik ve su benim üzerime. Ben doğalgaz döşeyecektim üst katlara çatı katına döşedim malzemeyi aldım döşetmediler sanki kendi evleri gibi 8 yıldır oturuyor. ' Ben 22 yıldır oturuyorum' diyor. Ben aldığım zaman evin kapıları sağlamdı. Şu an evin 100 bin lira evin masrafı var. On yapsın. Zararı ben neden gideriyorum " diye konuştu. Yıldırım, " Ben onu 2 ay önce uyardım. Evini bul çık dedim. Tadilata gireceğim dedim. Oyalaya oyalaya beni bu zamana kadar getirdi.29 Nisan Cumartesi günü beni aradı Ömer sen elektriği ve suyu kapatmışsın dedi. Evet ben sana söyledim dedim. Öyle dem eme kalmadan anneme hanımıma küfrediyor. ' Seni öldüreceğim', 'Burayı sana mezar edeceğim' diye tehdit ediyor. Şikayetçi oldum. 2 Mayıs itibariyle savcılığa verdim. Ben ev almamışım başka bir şey almışı. Onlara mı almışım tapulu yerimi? Şu parayı ver bana da demedim. Yalan söylüyor. Adam bedavadan oturacak. 8 yıldır burada oturuyor. Bir bakın kaç para hesabıma para yatırmış. Ödemediği paraların hepsinin ben tahsil edeceğim. Annesinin orada kaldığı yalan. Annesinin orada kalmadığını biliyorum. Orhan Yıldız diye bir kardeşi var Sultançiftliği'nde kalıyor babasıyla. Yalan söylüyor. Annemin elektriğini kesti diyerek yalan söylüyor " şeklinde konuştu.