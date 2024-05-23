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Sultangazi'de dehşete düşüren olay! İş yerine pimi çekilmemiş el bombası atıldı

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#İSTANBUL#Sultangazi#Polis
Sultangazide dehşete düşüren olay İş yerine pimi çekilmemiş el bombası atıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 10:43

İstanbul Sultangazi'de tekstil atölyesine pimi çekilmemiş el bombası atıldı. Şüphelinin el bombasını havalandırma girişinden atölyeye attığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Olay, 21 Mayıs Salı günü saat 05.00 sıralarında Sultangazi 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Tekstil atölyesinin önüne gelen kapüşonlu şüpheli, havalandırma girişinden içeri pimi çekilmemiş el bombası attı. Şüpheli olayın ardından atölyenin önünden uzaklaştı. Tekstil atölyesine daha önce de silahlı saldırı düzenlendiği ve atölye sahibinin husumetlilerinin olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Sultangazide dehşete düşüren olay İş yerine pimi çekilmemiş el bombası atıldı

Diğer yandan şüphelinin atölyenin havalandırma girişinden el bombasını attığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde atölyenin önüne gelen kapüşonlu şüphelinin, bombayı atarak olay yerinden uzaklaştığı anlar yer alıyor.

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#İSTANBUL#Sultangazi#Polis

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