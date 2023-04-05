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Sultangazi'de çöp kamyonlarının tehlikeli yolculuğu

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#İstanbul#Sultangazi#Çöp Kamyonu
Sultangazide çöp kamyonlarının tehlikeli yolculuğu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2023 09:34

Sultangazi'de otoyolda 2 farklı çöp kamyonunun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Sultangazi'de otoyolda 2 farklı çöp kamyonunun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı. Uzun süre sallanarak ilerleyen çöp kamyonları Arnavutköy- Habipler- Sultangazi ayrımına girdi. Zaman zaman şerit değiştiren çöp kamyonu otoyolda ilerlediği süre boyunca sallanmaya devam etti.

Sultangazi- Arnavutköy yolunda belediyeye ait iki farklı çöp kamyonu, bir sağa bir sola sallanarak ilerledi. Hızla devam eden yolculuk aynı yolda ilerleyen sürücüler tarafından kaydedildi.

Sultangazide çöp kamyonlarının tehlikeli yolculuğu

 

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#İstanbul#Sultangazi#Çöp Kamyonu

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