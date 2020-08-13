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Emin YEŞİL/ İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 13.08.2020 - 12:35,Son Güncelleme:

Sultangazi'de çam ağaçlarının saksılarıyla çalınma anları kamerada

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Sultangazi'de çam ağaçlarının saksılarıyla çalınma anları kamerada
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Sultangazi'de iş yerinin önünde bulunan çam ağaçlarını saksılarıyla çalınma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde geçen Salı günü 04.00 sıralarında meydana geldi. B Caddesi'nde temizlik çalışması yapan ilçe belediyesine bağlı temizlik personeli, bir iş yerinin önünde bulunan saksıdaki çam ağacına çarparak devirdi. Caddedeki temizlik çalışmasını tamamlayan görevliler buradan ayrıldı. Temizlik görevlilerinin ayrılmasından sonra iş yerinin önüne gelen bir kişi, yerdeki çam ağacını saksısıyla alarak olay yerinden uzaklaştı. Kısa bir süre sonra tekrar olay yerine gelen kişi, bu kez de saksıdaki diğer çam ağacını aldı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, temizlik çalışması yapan görevlinin iş yerinin önündeki çam ağacına farkında olmadan çarptığı, yere devrilen ağaca dönüp bakan görevlinin kaldırımda bulunan çöpleri toplayarak yoluna devam ettiği görülüyor. Temizlik görevlilerinin caddeden ayrılmasından sonra bir kişi iş yerinin önüne gelerek, yerdeki çam ağacını kucaklayıp götürdüğü kameraya yansıyor. Kısa bir süre sonra yeniden iş yerinin önüne gelen kişi, bu kez de saksıdaki diğer çam ağacını alarak, olay yerinden uzaklaşıyor.

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