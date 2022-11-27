Sultangazi’de bebeğiyle yürürken silahla vurulan kadın hayatını kaybetti!

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Olay, saat 18.00 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kucağındaki bebeğiyle yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu Hatice H.'ye, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi tarafından silahla ateş edildi. Saldırıyı gerçekleştiren kişi hızla olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevredekiler, ağır yaralanan kadına ve yere düşen bebeğine yardım etmek için seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alıp, kadını vuran kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

YARALI KADINA CADDEDEN GEÇEN SAĞLIK EKİBİ MÜDAHALE ETTİ

Yaralı kadına o esnada caddeden geçen sağlık ekipleri müdahale etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hatice H., ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hatice H., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Kadının yardımına koşan Halil İbrahim Aslan, “İş yerinde oturuyordum, dışarıya çıktım. O sırada elinde bebeğiyle yolun karşısına geçmek isteyen kadını gördüm. Bir adam, kadının yanına yaklaşarak başına ateş etti. Yaralı kadın olduğu yerde bebeğinin üstüne yattı. Saldırgan olay yerinden kaçtı. Biz de kadının yardımına koştuk ve bebeği aldık. Bebeği ambulansa koyduk. Kadın ölmüş olabilir" dedi.

Görgü tanığı Ahmet Şahin ise, “İş yerinde otururken Silah sesini duyup dışarı çıktım. kadın yerde yatıyordu. Bebeği altında kalmıştı. Biz kadını kaldırarak bebeği aldık. Sağlık ekipleri geldi ve kadını ambulansa aldılar. kadın yerdeyken bilinci açık değildi, hareketsiz duruyordu" şeklinde konuştu.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan silahla vurulan Hatice H.'nin saldırıya uğrama anı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Kadının saldırıdan önce bebeği ile kaldırımda yürüdüğü görülürken, sokak içerisindeki otomobilde bekleyen şüpheli kadını gördüğü anda takibe geçti. Şüpheli daha sonra Hatice H.'yi caddenin ortasında silahla vurarak kaçtı. O anda sokaktan çıkan ambulans ise yaralı kadına müdahale etti.