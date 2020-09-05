Sultangazi'de bayılan kişiye polis ve askerden yardım

Olay, Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Atatürk Bulvarı'nda yaya geçidinin bulunmadığı noktada bariyerleri aşarak yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, fenalaşarak yol ortasında bayıldı. Vatandaşlar ve yoldan geçen bir asker, bayılan kişinin yardımına koştu. Yerde yatan kişinin bilincini açık tutmaya çalışan asker, ambulans gelene kadar bayılan kişinin başından ayrılmadı. Bir polis memuru ise başında bekleyip güneşe karşı gölge oldu. Bazı vatandaşlar ise refüjde olan biteni izledi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yerde yatan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.