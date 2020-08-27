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Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 27.08.2020 - 10:21 | Son Güncelleme:

Sultangazi'de asayiş denetimi

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Sultangazi'de asayiş denetimi
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SULTANGAZİ İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ilçenin farklı noktalarında asayiş denetimi yaptı. Yapılan denetimlerde durdurulan bir otomobilde kırmızı reçeteyle satılan ve içeriğinde uyuşturucu madde içeren hap ele geçirildi. Sürücü ve yanındaki arkadaşı gözaltına alındı.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarında asayiş denetimi gerçekleştirdi. Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Sultangazi Devriye Ekipleri Amirliği'ne bağlı motorize yunus ekiplerince gerçekleştirilen denetimde şüpheli araçları durdurularak arandı, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi. Denetim kapsamında polis, şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Sürücü, polise, "Bizi, 4 kez çevirdiler" diyerek denetimden kurtulmaya çalıştı. Otomobilde yapılan aramada torpido gözünde kırmızı reçeteyle satılan ve içeriğinde uyuşturucu madde bulunan hap ele geçirildi. Yapılan GBT kontrolünde ise uyuşturucu madde kullanımından dolayı suç kaydı bulunduğu öğrenilen otomobil sürücüsü, polisin, kırmızı reçete ile satılan hapları nereden bulduğuna dair soruları yanıtsız bıraktı. Kırmızı reçetesi ve ağır bir hastalığı bulunmadığı öğrenilen sürücü ile yanındaki arkadaşı, polis merkezine götürüldü.

MOTOSİKLETLİ KURYELER DE DENETLENDİ

Denetimlerde motosikletli kuryeleri de denetlendi. Ehliyeti bulunmayan ve kask takmayan motosiklet sürücüleri hakkında işlem yapıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından çalıştığı iş yerine giden bir motosiklet kuryesi, polisin "Neden kask takmıyor musunuz?" sorusuna "unuttum" diye cevap verdi.

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