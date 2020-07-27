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Hürriyet
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Gündem
Emin YEŞİL/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 27.07.2020 - 09:59,Son Güncelleme:

Sultangazi'de asayiş denetimi

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Sultangazi'de asayiş denetimi
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SULTANGAZİ'de polis ekipleri tarafından asayiş denetimleri yapıldı. Ekipler 'sabit yol uygulaması' ile şüpheli görülen araçları durdurarak, araçların içini kontrol etti. Sürücüleri ve yolcuları Genel Bilgi Toplam (GBT) kontrolünden geçirdi.

MASKE TAKMA YÖNÜNDE UYARIDA BULUNULDU

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe genelinde 'sabit yol uygulaması' gerçekleştirildi. Vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla başlatılan denetimler, ilçenin 3 farklı noktasında gerçekleşti. Ekipler tarafından şüpheli görülen araçlar durdurularak kontrol edildi. GBT kontrolünden geçirilen sürücüler, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmaları yönünde uyarıldı.

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